Фото: ДСНС

В ніч на 6 березня ворог атакував три райони області РСЗВ "Ураган", безпілотниками та артилерією

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа та пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

На Нікопольщині під ворожими обстрілами були сам Нікополь, Мирівська і Покровська громади. Пошкоджені інфраструктура, кілька адмінбудівель, підприємство, магазини, перукарня. Знищені оселя, 3 господарські споруди та авто. Понівечені понад 20 багатоповерхових і приватних будинків, автобуси, легковики та вантажівки.

У Нікополі поранення отримали 16-річна дівчина, 55-річна жінка та 66-річний чоловік. Рятувальники транспортували дівчину до безпечного місця та передали медикам. Усі постраждалі лікуватимуться амбулаторно.

У Кривому Розі через російські удари виникли пожежі. Пошкоджені багатоповерхівка, ліцей, підприємство та об’єкт інфраструктури. Усі загорання ліквідували, на місці працювали психологи ДСНС.

У Васильківській громаді, що на Синельниківщині два приватні будинки знищені, ще два – пошкоджені.

Нагадаємо, для допомоги мешканцям у Кривому Розі розгорнули два штаби. Туди можуть звертатися люди, чиї оселі зазнали пошкоджень.