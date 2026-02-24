На Чернігівщині посадовиця ТЦК знімала чоловіків з обліку

Фото: Нацполіція

На Чернігівщині посадовиця ТЦК налагодила схему ухилення від призову військовозобов’язаними. Стало відомо, як це відбувалось

Про це повідомляє поліція Чернігівської області, передає RegioNews

У Чернігівській області військова ТЦК несанкціонованно змінювала інформацію, знімаючи чоловіків призовного віку з обліку. Відомо про щонайменше три таких випадки. Завдяки цьому ці чоловіки змогли не проходити службу в ЗСУ та отримали можливість виїхати за кордон.

"У разі доведення вини посадовиці їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, на Тернопільщині повідомили про підозру заступнику начальника районного ТЦК за отримання хабаря. Його затримали безпосередньо під час отримання трьох тисяч доларів неправомірної вигоди. За ці кошти посадовець обіцяв безперешкодне оновлення військово-облікових документів та зняття з розшуку 28-річного жителя області.

