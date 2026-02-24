21:16  24 лютого
На Львівщині прокурор на авто збив двох дітей
20:43  24 лютого
Росіяни просунулися у напрямку Слов'янська на Донеччині
14:32  24 лютого
Потепління до +4 і дощі з мокрим снігом: якою буде погода 25 лютого в Україні
UA | RU
UA | RU
24 лютого 2026, 14:55

На Чернігівщині посадовиця ТЦК знімала чоловіків з обліку

24 лютого 2026, 14:55
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

На Чернігівщині посадовиця ТЦК налагодила схему ухилення від призову військовозобов’язаними. Стало відомо, як це відбувалось

Про це повідомляє поліція Чернігівської області, передає RegioNews

У Чернігівській області військова ТЦК несанкціонованно змінювала інформацію, знімаючи чоловіків призовного віку з обліку. Відомо про щонайменше три таких випадки. Завдяки цьому ці чоловіки змогли не проходити службу в ЗСУ та отримали можливість виїхати за кордон.

"У разі доведення вини посадовиці їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, на Тернопільщині повідомили про підозру заступнику начальника районного ТЦК за отримання хабаря. Його затримали безпосередньо під час отримання трьох тисяч доларів неправомірної вигоди. За ці кошти посадовець обіцяв безперешкодне оновлення військово-облікових документів та зняття з розшуку 28-річного жителя області.

.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ТЦК хабар корупція Чернігівська область
Топпосадовця СБУ викрили на хабарі у 68 тисяч доларів
23 лютого 2026, 19:23
Хабар $4,5 тис. за "вирішення" з ВЛК: суд виніс вирок колишньому податківцю у Кременчуці
20 лютого 2026, 15:49
$1000 за службу в тилу: у Львові військовий намагався заробити перед звільненням
19 лютого 2026, 19:56
Всі новини »
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
На Львівщині прокурор на авто збив двох дітей
24 лютого 2026, 21:16
Росіяни просунулися у напрямку Слов'янська на Донеччині
24 лютого 2026, 20:43
У Києві пролунав потужний вибух
24 лютого 2026, 20:26
З лікарні виписали 17-річного хлопця, який постраждав під час теракту у Львові
24 лютого 2026, 20:06
Колишнього нардепа будуть судити за російську пропаганду - ДБР
24 лютого 2026, 19:55
Навала "працівників банку": на Буковині аферисти вкрали в людей чверть мільйона
24 лютого 2026, 19:35
Стало відомо, як відключатимуть світло 25 лютого
24 лютого 2026, 19:29
У Житомирі жорстоко побили 14-річну дівчинку
24 лютого 2026, 19:15
"Ворожа арта замовкає": прикордонники показали, як нищили "Град" на Донеччині
24 лютого 2026, 18:55
Збереження держави і українського народу в умовах довгої війни залишається нашим головним завданням
24 лютого 2026, 18:42
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Всі публікації »
Віталій Портніков
Ігор Луценко
Остап Дроздов
Всі блоги »