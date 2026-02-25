Лікарня на Харківщині два роки отримувала мільйони, хоча не працювала

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Два роки лікарня в окупованій Дворічній, що на Харківщині отримувала бюджетні кошти, хоча не працювала – слідство виявило розтрату майже 25 млн грн

Про це пише "Думка" із посиланням на ухвалу Шевченківського районного суду Харкова, передає RegioNews.

Зазначається, що з 2023 по 2025 рік НСЗУ перерахувала закладу понад 18,4 млн грн, ще близько 6 млн грн виділила Дворічанська селищна військова адміністрація.

Слідство встановило, що посадовці лікарні нараховували зарплати та премії працівникам, які фактично не виконували обов'язки, а кошти виводили на рахунки фізичних та юридичних осіб.

Керівник закладу та бухгалтер перебували за кордоном із 2022 року, проте документи продовжували "жити" – інженер-програміст підробляв підписи керівника, виготовляв фіктивні накази та звіти, використовуючи стару гербову печатку сільради.

Окремо слідство зазначає, що начальник Дворічанської селищної військової адміністрації у 2023-2025 роках особисто видавала розпорядження про виділення коштів лікарні, включно з преміями та зарплатами.

18 лютого Шевченківський районний суд Харкова задовольнив клопотання прокуратури про арешт майна фігурантів справи.

