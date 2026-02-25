08:17  25 лютого
На кладовищі Кіровоградщини знайшли бойову частину ворожого БпЛА
07:46  25 лютого
Лікарня на Харківщині два роки отримувала мільйони, хоча не працювала
00:55  25 лютого
"Буде двоє дітей": співак Віталій Козловський зізнався про плани на родину
UA | RU
UA | RU
25 лютого 2026, 07:46

Лікарня на Харківщині два роки отримувала мільйони, хоча не працювала

25 лютого 2026, 07:46
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Два роки лікарня в окупованій Дворічній, що на Харківщині отримувала бюджетні кошти, хоча не працювала – слідство виявило розтрату майже 25 млн грн

Про це пише "Думка" із посиланням на ухвалу Шевченківського районного суду Харкова, передає RegioNews.

Зазначається, що з 2023 по 2025 рік НСЗУ перерахувала закладу понад 18,4 млн грн, ще близько 6 млн грн виділила Дворічанська селищна військова адміністрація.

Слідство встановило, що посадовці лікарні нараховували зарплати та премії працівникам, які фактично не виконували обов'язки, а кошти виводили на рахунки фізичних та юридичних осіб.

Керівник закладу та бухгалтер перебували за кордоном із 2022 року, проте документи продовжували "жити" – інженер-програміст підробляв підписи керівника, виготовляв фіктивні накази та звіти, використовуючи стару гербову печатку сільради.

Окремо слідство зазначає, що начальник Дворічанської селищної військової адміністрації у 2023-2025 роках особисто видавала розпорядження про виділення коштів лікарні, включно з преміями та зарплатами.

18 лютого Шевченківський районний суд Харкова задовольнив клопотання прокуратури про арешт майна фігурантів справи.

Нагадаємо, правоохоронці викрили схему подвійного заробітку в одній із лікарень Київської області. Пацієнтів змушували купувати інтраокулярні лінзи для лікування катаракти за власні гроші, хоча лікарня звітувала, що видає їх безкоштовно.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд финансирование бюджетні кошти Харківська область лікарня НСЗУ
У Чернігові після косметичної операції в приватній клініці померла жінка
23 лютого 2026, 12:20
Всі новини »
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
Сумщина під обстрілами: поранена жінка, десятки пошкоджених будинків
25 лютого 2026, 09:09
У Черкасах на будівництві загинув чоловік: на нього впала стріла крана
25 лютого 2026, 08:55
Понад 15 млн грн незадекларованих активів: на Сумщині судитимуть депутата
25 лютого 2026, 08:41
У Києві судитимуть чоловіка, який пограбував 22-річного ветерана ЗСУ на протезі
25 лютого 2026, 08:38
На Херсонщині за добу через обстріли загинула одна людина, ще 11 – дістали поранення
25 лютого 2026, 08:24
На кладовищі Кіровоградщини знайшли бойову частину ворожого БпЛА
25 лютого 2026, 08:17
Трамп: США працюють, щоб зупинити вбивства та різанину між Росією та Україною
25 лютого 2026, 08:07
Нічна атака на Україну: ППО знешкодила 95 зі 115 російських дронів
25 лютого 2026, 08:02
Росіяни атакували "шахедами" критичну і транспортну інфраструктуру на Миколаївщині
25 лютого 2026, 07:50
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Всі публікації »
Віталій Портніков
Ігор Луценко
Остап Дроздов
Всі блоги »