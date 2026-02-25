09:24  25 февраля
25 февраля 2026, 09:47

В Кривом Роге военнослужащего ТЦК ударили ножом: подробности инцидента

25 февраля 2026, 09:47
Иллюстративное фото: из открытых источников
В Кривом Роге Днепропетровской области мужчина нанес ножевое ранение военнослужащему территориального центра комплектования и социальной поддержки

Об этом сообщил Днепропетровский областной ТЦК, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел во вторник, 24 февраля.

Группа извещения совместно с Национальной полицией остановила гражданина для проверки военно-учетных документов и обнаружила, что он находится в розыске как нарушитель военного учета.

Во время общения с задержанным "неравнодушные граждане" препятствовали законной деятельности военных. В результате агрессивных действий ножевое ранение получил один из военнослужащих.

Пострадавшего оперативно госпитализировали, пока ему оказывают необходимую медицинскую помощь, состояние стабильное. Других пострадавших нет.

В центре комплектования отметили, что какие-либо проявления агрессии в отношении представителей Вооруженных Сил Украины недопустимы. Каждый военнослужащий в составе групп оповещения выполняет государственную задачу, а препятствование законной деятельности войска является прямым посягательством на обороноспособность страны.

Граждан призывают к взвешенности, правосознательному поведению и взаимоуважению с защитниками Украины, отмечая, что никакие манипуляции в информационном пространстве не оправдывают преступления.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кривом Роге произошла потасовка с участием двух мужчин и военнослужащих ТЦК. Впоследствии раздался выстрел. По данным, местных телеграмм-каналов сильно пострадал один из мужчин, он в больнице. А также военнослужащий был ранен.

