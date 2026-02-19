ілюстративне фото: з відкритих джерел

Заступницю керівника Дніпропетровської ОВА Ірину Грицай помітили із дорогим швейцарським годинником Patek Philippe Nautilus. Вона «засвітила» його на зустрічі із ветеранами

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на телеграм-канал Батальйон "Монако".

Як зазначається, орієнтовна вартість цієї моделі становить близько 99 тисяч євро або понад 5 мільйонів гривень.

За даними журналістів, вартість цього аксесуара майже у п’ять разів перевищує задекларований річний дохід чиновниці. Водночас у її електронній декларації зазначений годинник відсутній.

Як повідомлялось, на Дніпропетровщині чиновники заволоділи майже 7 млн грн на ремонті шкільних укриттів. За скоєне обвинуваченим загрожує до 12 років ув’язнення із конфіскацією майна.