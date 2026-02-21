Невідомі зі зброєю напали на військовослужбовців на Дніпропетровщині

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Дніпропетровській області невідомі напали на військовослужбовців 24-го окремого штурмового полку «Айдар»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву підрозділу.

Як стверджується, інцидент стався 21 лютого в одному з міст Дніпропетровської області.

Зазначається, що група з шести невідомих людей напала на військовослужбовців, які перебували поза виконанням службових завдань, "займалися особистими справами, нікого не провокували та не вчиняли жодних дій до інших".

Під час нападу один із нападників застосував вогнепальну зброю.

У полку заявили, що будуть захищати себе відповідно до норм чинного законодавства України, а будь-які подальші спроби агресії проти військових "можуть мати дуже серйозні наслідки".

