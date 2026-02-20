Фото: ОВА

В ніч на 20 лютого ворог понад 20 разів атакував три райони області безпілотниками, артилерією та РСЗВ "Град". Троє людей дістали поранень

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

На Нікопольщині під прицілом ворога були Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Постраждав 42-річний чоловік – його госпіталізували у стані середньої тяжкості. Пошкоджені підприємства, гімназія, банки, пошта, кафе, магазин та з десяток авто.

У Богданівській громаді Павлоградського району поранення дістала 48-річна жінка. Її ушпиталили, стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Горіли оселі та автівки.

На Синельниківщині під ударом були Дубовиківська та Васильківська громади. Поранена 87-річна жінка. Виникла пожежа, понівечене житло.

Нагадаємо, впродовж доби загарбники завдали 652 удари по 33 населених пунктах Запорізької області. Інформації про постраждалих немає.