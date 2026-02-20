Фото: ОГП

На Дніпропетровщині повідомили про підозру 15-річному хлопцю, який жорстоко побив безпритульного чоловіка

Про це інформує RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Напад стався 12 лютого у Слобожанській громаді. Під час прогулянки зі знайомим підліток помітив на вулиці безпритульного. Він заздалегідь попередив товариша, що збирається побити чоловіка, і попросив знімати процес на відео. Хлопець повалив потерпілого на землю та бив ногами по голові й обличчю, поки той не знепритомнів.

Чоловіка госпіталізували з тяжкими травмами, наразі він перебуває у важкому стані.

Суд обрав підлітку запобіжний захід – тримання під вартою без права на заставу. Триває розслідування за ч. 1 ст. 121 КК України (нанесення тяжких тілесних ушкоджень).

