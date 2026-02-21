14:59  21 лютого
У Києві сталася бійка між місцевими мешканцями і ТЦК
11:31  21 лютого
РФ завдала авіаудару по Сумах
09:19  21 лютого
У Києві знову погіршилась якість повітря
21 лютого 2026, 10:55

У Запорізькій області Сили безпілотних систем знищили російську бойову машину вартістю кілька мільйонів доларів

21 лютого 2026, 10:55
ілюстративне фото: з відкритих джерел
В ніч на 21 лютого Сили безпілотних систем знищили російську РСЗВ "Торнадо-С" на окупованій території Запорізької області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на командувача СБС Роберта "Мадяра" Бровді.

За його словами, такі системи "кошмарять" Харків, Запоріжжя, Суми, Херсон, Нікополь та інші українські міста.

Як відомо, "Торнадо С" – модернізована, високоточна система з дальністю вогню до 120 км. Орієнтовна вартість російської РСЗВ "Торнадо-С" (модернізований 300-мм "Смерч") на 2019 рік складала близько 6-7 млрд рублів за 20 машин, що в перерахунку означає приблизно 300-350 млн рублів (понад $4-5 млн на той час) за одну одиницю.

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу у війні проти України армія РФ втратила 1010 бійців та 1 гелікоптер. Загалом втрати росіян перевищили 1,2 млн.

війна відео Запорізька область Сили безпілотних систем Торнадо-С
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
07 серпня 2025
