У Запорізькій області Сили безпілотних систем знищили російську бойову машину вартістю кілька мільйонів доларів

ілюстративне фото: з відкритих джерел

В ніч на 21 лютого Сили безпілотних систем знищили російську РСЗВ "Торнадо-С" на окупованій території Запорізької області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на командувача СБС Роберта "Мадяра" Бровді.

За його словами, такі системи "кошмарять" Харків, Запоріжжя, Суми, Херсон, Нікополь та інші українські міста.

Як відомо, "Торнадо С" – модернізована, високоточна система з дальністю вогню до 120 км. Орієнтовна вартість російської РСЗВ "Торнадо-С" (модернізований 300-мм "Смерч") на 2019 рік складала близько 6-7 млрд рублів за 20 машин, що в перерахунку означає приблизно 300-350 млн рублів (понад $4-5 млн на той час) за одну одиницю.

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу у війні проти України армія РФ втратила 1010 бійців та 1 гелікоптер. Загалом втрати росіян перевищили 1,2 млн.