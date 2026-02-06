Фото: ДПСУ

На Івано-Франківщині викрили інспектора прикордонної служби, який співпрацював із організаторами нелегальних переправ

Про це інформує RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Прикордонник передавав ділкам дані про розташування нарядів та маршрути їхнього руху на гірській ділянці кордону.

Напередодні правоохоронці затримали саму групу переправників, які брали з клієнтів від 6 до 7 тисяч доларів за втечу до Румунії. Як з'ясувалося, частину цих грошей вони віддавали прикордоннику за корисну інформацію.

Днями військовослужбовця затримали. Йому повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 368 ККУ). Чоловікові загрожує від 2 до 4 років ув’язнення.

