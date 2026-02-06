16:59  07 лютого
Бурштинська ТЕС на Прикарпатті сильно пошкоджена та зупинила роботу
14:05  07 лютого
У Харкові працівники ТЦК "мобілізували" чоловіка разом із дружиною
13:06  07 лютого
Українські прикордонники знищили 2 ворожі танки на Донеччині
06 лютого 2026, 11:40

У Києві жінка прийшла влаштовуватися в кафе на роботу та вкрала 20 тис. грн у працівниці

06 лютого 2026, 11:40
Фото: поліція
Інцидент стався в одному з ресторанів на вулиці Верхній Вал

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Жінка прийшла до ресторану, щоб отримати роботу прибиральниці. Она з працівниць знайомила її з обов’язками та вводила в курс справ. Скориставшись моментом, залишившись наодинці у в підсобці, жінка викрала з відчиненої шафи банківські картки та близько 20 тисяч гривень, що належать технічній працівниці.

Як з'ясувалося, 56-річна прибиральниця саме того дня отримала зарплату, тому тримала в куртці значну суму. Після крадіжки "кандидатка" на посаду втекла.

Правоохоронці розшукали 36-річну зловмисницю. З’ясувалося, що раніше вона вже мала судимість за замах на вбивство.

Жінці повідомили про підозру за крадіжку в умовах воєнного стану та викрадення документів (ст. 185 та ст. 357 ККУ). Тепер їй загрожує до 8 років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше у Подільському районі Києва правоохоронці затримали пʼяного чоловіка, який погрожував відвідувачам супермаркету пістолетом. Йому загрожує до семи років вʼязниці.

Київ гроші крадіжка затримання події кафе
