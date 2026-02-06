Фото: поліція

Інцидент стався в одному з ресторанів на вулиці Верхній Вал

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Жінка прийшла до ресторану, щоб отримати роботу прибиральниці. Она з працівниць знайомила її з обов’язками та вводила в курс справ. Скориставшись моментом, залишившись наодинці у в підсобці, жінка викрала з відчиненої шафи банківські картки та близько 20 тисяч гривень, що належать технічній працівниці.

Як з'ясувалося, 56-річна прибиральниця саме того дня отримала зарплату, тому тримала в куртці значну суму. Після крадіжки "кандидатка" на посаду втекла.

Правоохоронці розшукали 36-річну зловмисницю. З’ясувалося, що раніше вона вже мала судимість за замах на вбивство.

Жінці повідомили про підозру за крадіжку в умовах воєнного стану та викрадення документів (ст. 185 та ст. 357 ККУ). Тепер їй загрожує до 8 років ув’язнення.

