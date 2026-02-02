10:16  02 лютого
Смерть за кермом в Ужгороді: чоловік зніс кілька авто і влетів в аптеку
08:56  02 лютого
На Херсонщині військові РФ із психічними розладами навчають дітей – ЦНС
08:26  02 лютого
Смертельна пожежа на Житомирщині: загинула однорічна дитина
02 лютого 2026, 07:09

Мінус 850 окупантів, два танки та 25 артсистем: втрати ворога станом на 2 лютого

02 лютого 2026, 07:09
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
За минулу добу Сили оборони знищили 850 окупантів, два танки, одну бронемашину, 25 артилерійських систем, а також 148 одиницю автомобільної та спеціальної техніки ворога

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 02.02.26 орієнтовно склали:

Втрати росіян 2 лютого 2026 року

Нагадаємо, днями українські прикордонники знищили рідкісну машину росіян. FPV-дрони уразили новітній ворожий РЕБ на Південно-Слобожанському напрямку.

фронт війна ЗСУ окупанти втрати росіян російська армія
