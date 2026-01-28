17:31  28 січня
28 січня 2026, 19:46

На Харківщині судитимуть шахраїв, які заволоділи майном померлих на понад 6 млн грн

28 січня 2026, 19:46
Фото: Думка
Слідство встановило, що організатором схеми був 43-річний харків'янин, до злочинної діяльності були залучені ще шестеро осіб віком від 32 до 68 років

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Зловмисники підробляли правовстановлюючі документи – акти приймання-передачі майна, договори дарування та купівлі-продажу. Потім ці документи використовували для оформлення права власності на підставних осіб та перепродажу об'єктів нерухомості добросовісним покупцям.

Під час досудового розслідування правоохоронці провели обшуки у Харкові, Києві, Дніпрі, Полтаві та Кривому Розі. Було вилучено документацію, комп'ютерну техніку, печатки, зразки підписів та готівку у національній і іноземній валюті.

У травні минулого року сімом фігурантам, серед яких організатор, приватний нотаріус і державний реєстратор, повідомили про підозру за шахрайство, легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом, та підробку документів. Наразі обвинувальний акт скерували до суду для подальшого розгляду.

Нагадаємо, в Одесі виявили шахрайську схему з нерухомістю померлої жінки, яка могла коштувати мільйони гривень. 56-річний мешканець Чорноморська та його спільники підробили документи, щоб оформити квартиру на вигадану особу та перепродати її.

