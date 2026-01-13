На Дніпропетровщині машина охорони "влетіла" в пожежну автівку

Фото: СВОЇ

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Автомобіль Dacia Logan, який належить охороні, врізався у пожежний автомобіль. Внаслідок ДТП постраждали троє людей: їх госпіталізували медики. Попередньо, водію в авто охорони стало зле за кермом, і тому він не впорався з керуванням.

Правоохоронці будуть з'ясовувати деталі аварії.

Нагадаємо, на Рівненщині п'яний правоохоронець збив жінку і втік. Водій суттєво перевищив дозволену швидкість, а вказана ділянка дороги була гарно освітлена. Чоловік не викликав швидку допомогу та залишив місце аварії.