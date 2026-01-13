16:19  13 січня
Синоптик розповіла, чи довго ще протримаються суворі морози
15:45  13 січня
На Дніпропетровщині машина охорони "влетіла" в пожежну автівку
14:39  13 січня
На Буковині митник брав по 100 доларів за кожен незаконно ввезений iPhone
13 січня 2026, 15:45

На Дніпропетровщині машина охорони "влетіла" в пожежну автівку

13 січня 2026, 15:45
Фото: СВОЇ
Аварія сталась у Кривому Розі 14 січня. Автівки зіткнулись на вулиці Вадима Гурова

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Автомобіль Dacia Logan, який належить охороні, врізався у пожежний автомобіль. Внаслідок ДТП постраждали троє людей: їх госпіталізували медики. Попередньо, водію в авто охорони стало зле за кермом, і тому він не впорався з керуванням.

Правоохоронці будуть з'ясовувати деталі аварії.

Нагадаємо, на Рівненщині п'яний правоохоронець збив жінку і втік. Водій суттєво перевищив дозволену швидкість, а вказана ділянка дороги була гарно освітлена. Чоловік не викликав швидку допомогу та залишив місце аварії.

