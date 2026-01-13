На Днепропетровщине машина охраны "влетела" в пожарный автомобиль
Авария произошла в Кривом Роге 14 января. Автомобили столкнулись на улице Вадима Гурова
Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.
Принадлежащий охране автомобиль Dacia Logan врезался в пожарный автомобиль. В результате ДТП пострадали три человека: их госпитализировали медики. Предварительно, водителю в авто охране стало плохо за рулем, и потому он не справился с управлением.
Правоохранители будут выяснять детали аварии.
Напомним, в Ровенской области пьяный правоохранитель сбил женщину и скрылся. Водитель существенно превысил разрешенную скорость, а указанный участок дороги был хорошо освещен. Мужчина не вызвал скорую помощь и покинул место аварии.
Полиция предупреждает: из-за непогоды на дорогах – ДТП и осложненное движениеВсе новости »
09 января 2026, 09:05В Харькове судья сбила подростков на переходе: появилось видео ДТП
08 января 2026, 10:59На Буковине легковушка вылетела в кювет и перевернулась: пострадала водитель
08 января 2026, 10:24
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
Синоптик рассказала, долго ли еще продержатся суровые морозы
13 января 2026, 16:19Киевским коммунальщикам и работникам экстренных служб выплатят дополнительное денежное вознаграждение
13 января 2026, 15:13Смерть матери и младенца: в Киеве врачу роддома сообщили о подозрении
13 января 2026, 15:01В Кировоградской области задержали мужчину за изнасилование 14-летней девочки
13 января 2026, 14:48На Буковине таможенник брал по 100 долларов за каждый незаконно ввезенный iPhone
13 января 2026, 14:39Рада уволила главу СБУ Василия Малюка
13 января 2026, 14:26Заплатил $13 тысяч криптой за инвалидность: на границе с Молдовой задержали киевлянина
13 января 2026, 14:23Народные депутаты поддержали отставку Федорова с должности Министра цифровой трансформации
13 января 2026, 14:12На Прикарпатье топ-чиновник Госрыбагентства продавал "абонементы" браконьерам
13 января 2026, 14:02
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все блоги »