На Днепропетровщине машина охраны "влетела" в пожарный автомобиль

Фото: СВОЇ

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Принадлежащий охране автомобиль Dacia Logan врезался в пожарный автомобиль. В результате ДТП пострадали три человека: их госпитализировали медики. Предварительно, водителю в авто охране стало плохо за рулем, и потому он не справился с управлением.

Правоохранители будут выяснять детали аварии.

Напомним, в Ровенской области пьяный правоохранитель сбил женщину и скрылся. Водитель существенно превысил разрешенную скорость, а указанный участок дороги был хорошо освещен. Мужчина не вызвал скорую помощь и покинул место аварии.