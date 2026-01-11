09:59  11 января
РФ атаковала объекты критической инфраструктуры на Житомирщине, есть раненые
08:26  11 января
Американский телеканал выплатит украинцы полмиллиона гривен за использование ее имени в сериале "Чернобыль"
10:35  10 января
В Киевской области получил приговор агент РФ, который поджег авто военного
UA | RU
UA | RU
11 января 2026, 11:19

Часть Днепропетровской области осталась без электроснабжения

11 января 2026, 11:19
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Днепропетровской области продолжаются ремонтные работы в энергосистеме, однако значительная часть региона все еще остается без электроэнергии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

"Энергосистема становится более уязвимой из-за постоянных обстрелов. Ночью произошла авария в Днепропетровской области", – говорится в сообщении.

Отмечается, что без света осталась большая часть области, кроме Криворожского района.

"Мы работали всю ночь. К утру удалось заживить критическую инфраструктуру. Также постепенно возвращаем свет в доме. Делаем все возможное, чтобы это произошло как можно быстрее", – отметили в компании.

Как сообщалось, в энергосистеме Украины вводятся аварийные отключения света. Усложняет ситуацию низкая температура.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТЭК экономика энергетика Днепропетровская область отключения света
Набросился с кухонным ножом: в Днепре мужчина жестоко расправился с женщиной
10 января 2026, 22:35
Отбирали документы и заставляли выполнять приказы: на Днепропетровщине разоблачили банду, которая брала людей в рабство
10 января 2026, 17:35
Россияне атаковали Днепропетровщину: есть пострадавшие, вспыхнули пожары
10 января 2026, 13:25
Все новости »
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
В 2026 году хаос в мире будет только усиливаться
11 января 2026, 12:22
Для украинских военных создадут шевроны с буковинской вышивкой
11 января 2026, 11:59
Сколько домов в Киеве до сих пор остаются без тепла
11 января 2026, 11:37
РФ применила против Украины новый ударный беспилотник
11 января 2026, 10:55
В Запорожской области произошел полный блекаут
11 января 2026, 10:37
РФ атаковала объекты критической инфраструктуры на Житомирщине, есть раненые
11 января 2026, 09:59
В энергосистеме Украины вводят аварийные отключения света
11 января 2026, 09:35
Россияне атаковали Украину 154 беспилотниками, есть попадание и падение на 20 локациях
11 января 2026, 09:25
Потери РФ по состоянию на 11 января: Генштаб обновил данные
11 января 2026, 09:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все публикации »
Юрий Чевордов
Валерий Чалый
Сергей Фурса
Все блоги »