Часть Днепропетровской области осталась без электроснабжения
В Днепропетровской области продолжаются ремонтные работы в энергосистеме, однако значительная часть региона все еще остается без электроэнергии
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.
"Энергосистема становится более уязвимой из-за постоянных обстрелов. Ночью произошла авария в Днепропетровской области", – говорится в сообщении.
Отмечается, что без света осталась большая часть области, кроме Криворожского района.
"Мы работали всю ночь. К утру удалось заживить критическую инфраструктуру. Также постепенно возвращаем свет в доме. Делаем все возможное, чтобы это произошло как можно быстрее", – отметили в компании.
Как сообщалось, в энергосистеме Украины вводятся аварийные отключения света. Усложняет ситуацию низкая температура.
