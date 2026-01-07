14:56  07 січня
Приковувала ланцюгами до ліжка: на Кіровоградщині працівниці дитбудинку оголосили підозру
14:21  07 січня
У центрі Києва тролейбус застряг у проваллі дороги: рух транспорту перекритий
15:11  07 січня
На Сумщині перекинулася маршрутка: постраждали 8 пасажирів
07 січня 2026, 14:56

Приковувала ланцюгами до ліжка: на Кіровоградщині працівниці дитбудинку оголосили підозру

07 січня 2026, 14:56
Ілюстративне фото: pixabay
Жінка, виконуючи обов’язки матері-виховательки у дитячому будинку сімейного типу, приковувала дівчину ланцюгами до ліжка

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За даними слідства, впродовж жовтня-листопада 2025 року співробітниця одного з дитячих будинків на Кіровоградщині незаконно позбавляла волі 17-річну дівчину. Вона приковувала неповнолітню до ліжка ланцюгами, не даючи їй вільно пересуватися та виходити з будівлі.

Фігурантці оголосили підозру за ч. 2 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі неповнолітнього, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань). Їй загрожує до 5 років увʼязнення.

Приковувала дівчину ланцюгами до ліжка: на Кіровоградщині працівниці дитбудинку оголосили підозру

Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині повідомили про підозру психологині дитсадку, яка систематично застосовувала фізичне та психологічне насильство до 6-річного вихованця.

