Жінка, виконуючи обов’язки матері-виховательки у дитячому будинку сімейного типу, приковувала дівчину ланцюгами до ліжка

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За даними слідства, впродовж жовтня-листопада 2025 року співробітниця одного з дитячих будинків на Кіровоградщині незаконно позбавляла волі 17-річну дівчину. Вона приковувала неповнолітню до ліжка ланцюгами, не даючи їй вільно пересуватися та виходити з будівлі.

Фігурантці оголосили підозру за ч. 2 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі неповнолітнього, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань). Їй загрожує до 5 років увʼязнення.

Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині повідомили про підозру психологині дитсадку, яка систематично застосовувала фізичне та психологічне насильство до 6-річного вихованця.