14:12  06 січня
У Миколаєві батьки намагалися за 10 тисяч доларів продати новонароджену дитину
13:25  06 січня
На Харківщині легковик врізався у маршрутку на зустрічній смузі: 18 постраждалих
10:32  06 січня
На Закарпатті на 8-річну дівчинку впало дерево: вона загинула
06 січня 2026, 09:50

Росіяни вночі вдарили по Сумщині: пошкоджені та зруйновані будівлі

06 січня 2026, 09:50
Фото: ДСНС
В ніч на 6 січня російські військові завдали удару по громаді на Сумщині

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджені та зруйновані нежитлові будівлі та сільськогосподарська техніка у Тростянецькій громаді.

Рятувальники ліквідували пожежу та обстежили прилеглу територію.

Нагадаємо, у ніч на 6 січня ворог атакував Україну 61 ударним БпЛА типу. Сили ППО знешкодили 53 дрони.

війна обстріл пожежа рятувальники ДСНС Сумська область
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
У Миколаєві батьки намагалися за 10 тисяч доларів продати новонароджену дитину
06 січня 2026, 14:12
Росіяни вдарили безпілотником по Запоріжжю: пошкоджені будинки
06 січня 2026, 13:54
На Харківщині легковик врізався у маршрутку на зустрічній смузі: 18 постраждалих
06 січня 2026, 13:25
Тайник у фурі та фіктивні довідки: в Україні ліквідували ще три "схеми для ухилянтів"
06 січня 2026, 12:57
FPV-дрон росіян ударив по авто поліції на Запоріжжі: троє поранених
06 січня 2026, 12:20
Історія українських референдумів: як це було
06 січня 2026, 11:50
В Україні за добу чотири людини провалились під лід і загинули
06 січня 2026, 11:24
На Київщині легковик врізався у дерево: водій був пʼяний, троє постраждалих
06 січня 2026, 10:53
На Закарпатті на 8-річну дівчинку впало дерево: вона загинула
06 січня 2026, 10:32
Президент підписав укази про кадрові зміни в СБУ та РНБО
06 січня 2026, 10:14
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
