Фото: Національна поліція України

У Кам’янському поліція затримала чоловіка за підозрою в умисному вбивстві

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Інцидент стався 1 січня близько 21:00 на одній із міських вулиць. Під час конфлікту між двома чоловіками 29-річний місцевий житель здійснив постріл із рушниці. Внаслідок цього 32-річний потерпілий отримав смертельне поранення і помер на місці.

Правоохоронці затримали фігуранта відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 КК України, що передбачає умисне вбивство. Суд ухвалив тримати підозрюваного під вартою на час слідства.

Досудове розслідування триває. Поліція з’ясовує всі обставини події та опитує свідків конфлікту.

