09:17  03 січня
У Харкові через ракетну атаку загинула 3-річна дитина, щонайменше 30 поранених
17:55  02 січня
На Львівщині під час святкування жінка впала з балкона і загинула
16:20  02 січня
Момент прильоту ракети у Харкові потрапив на відео
UA | RU
UA | RU
03 січня 2026, 12:30

У Кам’янському 29-річний чоловік застрелив опонента під час конфлікту

03 січня 2026, 12:30
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція України
Читайте также
на русском языке

У Кам’янському поліція затримала чоловіка за підозрою в умисному вбивстві

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Інцидент стався 1 січня близько 21:00 на одній із міських вулиць. Під час конфлікту між двома чоловіками 29-річний місцевий житель здійснив постріл із рушниці. Внаслідок цього 32-річний потерпілий отримав смертельне поранення і помер на місці.

Правоохоронці затримали фігуранта відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 КК України, що передбачає умисне вбивство. Суд ухвалив тримати підозрюваного під вартою на час слідства.

Досудове розслідування триває. Поліція з’ясовує всі обставини події та опитує свідків конфлікту.

Раніше повідомлялося, у Хмельницькому 36-річний чоловік убив свою 35-річну колишню співмешканку під час спільного вживання алкоголю в гаражі – він побив жінку, яка померла від травм, а потім скинув тіло у оглядову яму і втік.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
кримінал зброя убивство конфлікт затримання Дніпропетровська область Кам'янське
Єдиний реєстр зброї МВС тимчасово призупиняє роботу: що потрібно знати
03 січня 2026, 11:15
Двоє постраждалих та пошкоджено понад 10 будинків внаслідок обстрілу Дніпропетровщини
03 січня 2026, 11:00
У Києві 32-річний чоловік викрав автобус та влаштував ДТП
03 січня 2026, 10:20
Всі новини »
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
Росія вдарила ракетами по Золотоніському району: п'ятеро постраждалих, на місці працює поліція
03 січня 2026, 16:28
Денис Шмигаль може очолити Міністерство енергетики – Зеленський
03 січня 2026, 15:17
У Львові вшанували пам’ять поліцейського Віталія Словіка, який загинув 4 січня у Торецьку
03 січня 2026, 14:59
Президента Венесуели Ніколаса Мадуро разом з дружиною було захоплено та вивезено з країни
03 січня 2026, 14:15
На Херсонщині від атак дронів та артилерії загинули 2 цивільних, ще двоє поранені
03 січня 2026, 13:30
У Києві 16-річна дівчина отримала 73% опіків після падіння в яму з окропом
03 січня 2026, 12:45
На Житомирщині Mercedes наїхав на 44-річну пішохідку: жінка загинула на місці
03 січня 2026, 12:00
До Києва прибули міжнародні радники з безпекових питань
03 січня 2026, 11:45
Єдиний реєстр зброї МВС тимчасово призупиняє роботу: що потрібно знати
03 січня 2026, 11:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Всі публікації »
Ігор Луценко
Віктор Шлінчак
Остап Дроздов
Всі блоги »