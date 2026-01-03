09:17  03 января
В Харькове из-за ракетной атаки погиб 3-х летний ребенок, по меньшей мере 30 раненых
17:55  02 января
Во Львовской области во время празднования женщина упала с балкона и погибла
16:20  02 января
Момент прилета ракеты в Харькове попал на видео
03 января 2026, 12:30

В Каменском 29-летний мужчина застрелил оппонента во время конфликта

03 января 2026, 12:30
Фото: Национальная полиция Украины
В Каменском полиция задержала мужчину по подозрению в умышленном убийстве

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 1 января около 21:00 на одной из городских улиц. Во время конфликта между двумя мужчинами 29-летний местный житель произвел выстрел из ружья. В результате 32-летний потерпевший получил смертельное ранение и скончался на месте.

Правоохранители задержали фигуранта в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 УК Украины, предусматривающей умышленное убийство. Суд принял решение держать подозреваемого под стражей на время следствия.

Досудебное расследование продолжается. Полиция выясняет все происшествия и опрашивает свидетелей конфликта.

Ранее сообщалось, в Хмельницком 36-летний мужчина убил свою 35-летнюю бывшую сожительницу во время совместного употребления алкоголя в гараже – он избил женщину, которая умерла от полученных травм, а затем сбросил тело в обзорную яму и скрылся.

