Фото: Национальная полиция Украины

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 1 января около 21:00 на одной из городских улиц. Во время конфликта между двумя мужчинами 29-летний местный житель произвел выстрел из ружья. В результате 32-летний потерпевший получил смертельное ранение и скончался на месте.

Правоохранители задержали фигуранта в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 УК Украины, предусматривающей умышленное убийство. Суд принял решение держать подозреваемого под стражей на время следствия.

Досудебное расследование продолжается. Полиция выясняет все происшествия и опрашивает свидетелей конфликта.

Ранее сообщалось, в Хмельницком 36-летний мужчина убил свою 35-летнюю бывшую сожительницу во время совместного употребления алкоголя в гараже – он избил женщину, которая умерла от полученных травм, а затем сбросил тело в обзорную яму и скрылся.