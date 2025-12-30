Фото: Дніпропетровська ОВА

Про це повідомляє Дніпропетровська ОВА, передає RegioNews.

Було застосовано FPV-дрони та артилерію, під обстріл потрапили райцентр, а також Марганецька, Покровська та Мирівська громади.

Внаслідок обстрілів пошкоджені два приватні будинки, господарська споруда, магазин та лінія електропередач. На щастя, людей уражень не зазнали.

Місцева влада та рятувальні служби продовжують обстежувати постраждалі території та оцінювати збитки. Населення закликають дотримуватися правил безпеки та перебувати у захисних укриттях під час сигналів повітряної тривоги.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині в ніч на 30 грудня стався напад російських безпілотників, під час якого постраждала жінка та виникла пожежа в приватному будинку. Місцеві рятувальники швидко ліквідували вогонь.