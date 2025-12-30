19:47  30 грудня
Відключення у більшості регіонів: якою буде ситуація із світлом 31 грудня
15:42  30 грудня
У Києві затримали адвоката, який займався видурюванням грошей у підприємців
13:22  30 грудня
У ДСНС попередили про небезпечні метеорологічні явища на Новий рік
30 грудня 2025, 19:42

Дніпропетровщина під обстрілом ворога: пошкоджені будинки та магазин

30 грудня 2025, 19:42
Фото: Дніпропетровська ОВА
Протягом дня Нікопольщина зазнала понад півтора десятка атак з боку ворога

Про це повідомляє Дніпропетровська ОВА, передає RegioNews.

Було застосовано FPV-дрони та артилерію, під обстріл потрапили райцентр, а також Марганецька, Покровська та Мирівська громади.

Внаслідок обстрілів пошкоджені два приватні будинки, господарська споруда, магазин та лінія електропередач. На щастя, людей уражень не зазнали.

Місцева влада та рятувальні служби продовжують обстежувати постраждалі території та оцінювати збитки. Населення закликають дотримуватися правил безпеки та перебувати у захисних укриттях під час сигналів повітряної тривоги.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині в ніч на 30 грудня стався напад російських безпілотників, під час якого постраждала жінка та виникла пожежа в приватному будинку. Місцеві рятувальники швидко ліквідували вогонь.

Дніпропетровська область Нікопольщина обстріл FPV-дрони артилерія пошкодження
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
