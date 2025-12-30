19:47  30 декабря
Отключение в большинстве регионов: какой будет ситуация со светом 31 декабря
15:42  30 декабря
В Киеве задержали адвоката, который занимался выманиванием денег у предпринимателей
13:22  30 декабря
В ГСЧС предупредили об опасных метеорологических явлениях на Новый год
30 декабря 2025, 19:42

Днепропетровская область под обстрелом врага: повреждены дома и магазин

30 декабря 2025, 19:42
Фото: Днепропетровская ОВА
В течение дня Никопольщина подверглась более полутора десятка атак со стороны врага

Об этом сообщает Днепропетровская ОВА, передает RegioNews.

Были применены FPV-дроны и артиллерия, под обстрел попали райцентр, а также Марганецкая, Покровская и Мировская громады.

В результате обстрелов повреждены два частных дома, хозяйственная постройка, магазин и линия электропередач. К счастью, люди не пострадали.

Местные власти и спасательные службы продолжают обследовать пострадавшие территории и оценивать ущерб. Население призывают соблюдать правила безопасности и находиться в защитных укрытиях во время сигналов воздушной тревоги.

Напомним, в Днепропетровской области в ночь на 30 декабря произошло нападение российских беспилотников, в результате которого пострадала женщина и возник пожар в частном доме. Местные спасатели быстро ликвидировали огонь.

Россия превратила мирный Купянск в руины – фото с фронта
30 декабря 2025, 13:08
Россия атаковала Запорожье тремя авиабомбами: в ОВА показали последствия
30 декабря 2025, 11:39
В Вышгороде 22 многоквартирных дома с теплом благодаря генераторам
30 декабря 2025, 10:18
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
Собачка, кактус и обручальное кольцо: что киевские пассажиры оставляли в транспорте в 2025 году
30 декабря 2025, 21:09
Шахматистка из Львова завоевала серебро чемпионата мира по быстрым шахматам
30 декабря 2025, 20:59
В Днепре задержали мужчину, который поджигал отделение "Укрпочты" и банки
30 декабря 2025, 20:58
На Львовщине иномарка сбила пенсионера
30 декабря 2025, 20:45
США готовы разместить свои войска в Украине
30 декабря 2025, 20:41
Пенсионер из Харькова получил $15 тыс. за отсрочку и инвалидность – суд вынес приговор
30 декабря 2025, 20:32
Звезда Холостяка София Шамия рассказала, как кошка спасла ее от обстрела
30 декабря 2025, 20:30
В Подмосковье более 600 тысяч абонентов остались без света из-за блэкаута
30 декабря 2025, 20:18
РФ второй раз за день ударила по одному из крупнейших портов Украины
30 декабря 2025, 19:59
Отключение в большинстве регионов: какой будет ситуация со светом 31 декабря
30 декабря 2025, 19:47
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
