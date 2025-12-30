Фото: Днепропетровская ОВА

В течение дня Никопольщина подверглась более полутора десятка атак со стороны врага

Об этом сообщает Днепропетровская ОВА, передает RegioNews.

Были применены FPV-дроны и артиллерия, под обстрел попали райцентр, а также Марганецкая, Покровская и Мировская громады.

В результате обстрелов повреждены два частных дома, хозяйственная постройка, магазин и линия электропередач. К счастью, люди не пострадали.

Местные власти и спасательные службы продолжают обследовать пострадавшие территории и оценивать ущерб. Население призывают соблюдать правила безопасности и находиться в защитных укрытиях во время сигналов воздушной тревоги.

Напомним, в Днепропетровской области в ночь на 30 декабря произошло нападение российских беспилотников, в результате которого пострадала женщина и возник пожар в частном доме. Местные спасатели быстро ликвидировали огонь.