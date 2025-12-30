Днепропетровская область под обстрелом врага: повреждены дома и магазин
В течение дня Никопольщина подверглась более полутора десятка атак со стороны врага
Об этом сообщает Днепропетровская ОВА, передает RegioNews.
Были применены FPV-дроны и артиллерия, под обстрел попали райцентр, а также Марганецкая, Покровская и Мировская громады.
В результате обстрелов повреждены два частных дома, хозяйственная постройка, магазин и линия электропередач. К счастью, люди не пострадали.
Местные власти и спасательные службы продолжают обследовать пострадавшие территории и оценивать ущерб. Население призывают соблюдать правила безопасности и находиться в защитных укрытиях во время сигналов воздушной тревоги.
Напомним, в Днепропетровской области в ночь на 30 декабря произошло нападение российских беспилотников, в результате которого пострадала женщина и возник пожар в частном доме. Местные спасатели быстро ликвидировали огонь.