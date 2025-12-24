19:05  24 декабря
Стало известно, как будут отключать свет на Рождество
18:54  24 декабря
Силы обороны отвоевали у РФ важный населенный пункт в Харьковской области
16:44  24 декабря
В Госпогранслужбе рассказали, какая ситуация на границе в канун праздников
UA | RU
UA | RU
24 декабря 2025, 18:45

РФ атаковала Никопольщину и Криворожский район – пострадал 45-летний мужчина

24 декабря 2025, 18:45
Читайте також українською мовою
Фото: ДнепроОВА
Читайте також
українською мовою

Российские обстрелы охватили несколько громад Никопольщины и Криворожья, повреждены дома, инфраструктуру и пострадал один человек

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

Под обстрелами российских войск оказались громады Никопольщины: Марганецкая, Мировская, Покровская и Красногригорьевская. Под атакой оказался и районный центр. Для ударов враг применял FPV-дроны и артиллерию.

Повреждены частные дома

В результате атак пострадал 45-летний мужчина. Ему оказывают амбулаторное лечение. Взрывная волна повредила промышленное предприятие, лицей, два кафе, семь частных и два многоквартирных дома, две хозяйственных постройки, еще одно уничтожено полностью. Пострадали также газопроводы, что создает риски для коммунальных сетей.

На Криворожье под обстрел попала Зеленодольская громада. Российская армия вела артиллерийский огонь, в результате чего повреждены объекты инфраструктуры и частные дома.

На месте работают спасательные службы

Кроме того, вчера вечером противник применил управляемую авиабомбу (КАБ) по Синельниковщине, попав в Покровскую громаду. В результате один частный дом уничтожен, десять домов повреждены. Разрушениям подверглись также хозяйственное сооружение и автомобиль. На местах работают все необходимые службы для ликвидации последствий обстрелов и безопасности жителей.

Ранее сообщалось, в Сочельник российские оккупанты нанесли ракетный удар по Черкассам, повредив кладбище, Аллею Героев и учебное учреждение - один человек получил ранения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Днепропетровская область Кривой Рог дрон артиллерия пострадавший Никопольщина
РФ атаковала Украину 116 беспилотниками: силы ПВО обезвредили 60
24 декабря 2025, 08:41
Россияне ударили из тяжелой артиллерии по Никополю
24 декабря 2025, 07:48
Атака дронов на Чернигов: попадание в энергообъект и многоэтажку
24 декабря 2025, 07:26
Все новости »
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
DeepState не показывает реальную ситуацию на фронте: 8 сел уже под контролем РФ
24 декабря 2025, 19:42
В Украине ощутимо дорожают огурцы: какие теперь цены
24 декабря 2025, 19:30
Стало известно, сколько гражданских остаются в зоне активных боевых действий в Донецкой области
24 декабря 2025, 19:29
Черкасская область подверглась ракетной атаке в Сочельник: полиция обнародовала последствия
24 декабря 2025, 19:16
Стало известно, как будут отключать свет на Рождество
24 декабря 2025, 19:05
Над Украиной пролетел Санта Клаус: маршрут пролета зафиксировал Flightradar24
24 декабря 2025, 19:04
Силы обороны отвоевали у РФ важный населенный пункт в Харьковской области
24 декабря 2025, 18:54
На Волыни дезертир отрицал факт войны: СБУ задержала двух агитаторов РФ
24 декабря 2025, 18:45
В Сочельник РФ обстреляла кладбище и Аллею Героев в Черкассах, – ОВА
24 декабря 2025, 18:17
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Все публикации »
Остап Дроздов
Петр Шуклинов
Юрий Касьянов
Все блоги »