Фото: ДнепроОВА

Российские обстрелы охватили несколько громад Никопольщины и Криворожья, повреждены дома, инфраструктуру и пострадал один человек

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

Под обстрелами российских войск оказались громады Никопольщины: Марганецкая, Мировская, Покровская и Красногригорьевская. Под атакой оказался и районный центр. Для ударов враг применял FPV-дроны и артиллерию.

Повреждены частные дома

В результате атак пострадал 45-летний мужчина. Ему оказывают амбулаторное лечение. Взрывная волна повредила промышленное предприятие, лицей, два кафе, семь частных и два многоквартирных дома, две хозяйственных постройки, еще одно уничтожено полностью. Пострадали также газопроводы, что создает риски для коммунальных сетей.

На Криворожье под обстрел попала Зеленодольская громада. Российская армия вела артиллерийский огонь, в результате чего повреждены объекты инфраструктуры и частные дома.

На месте работают спасательные службы

Кроме того, вчера вечером противник применил управляемую авиабомбу (КАБ) по Синельниковщине, попав в Покровскую громаду. В результате один частный дом уничтожен, десять домов повреждены. Разрушениям подверглись также хозяйственное сооружение и автомобиль. На местах работают все необходимые службы для ликвидации последствий обстрелов и безопасности жителей.

Ранее сообщалось, в Сочельник российские оккупанты нанесли ракетный удар по Черкассам, повредив кладбище, Аллею Героев и учебное учреждение - один человек получил ранения.