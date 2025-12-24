08:14  24 грудня
Напад серед білого дня: у Києві чоловік із ножем тяжко поранив підприємця
07:57  24 грудня
На Рівненщині потяг на смерть збив чоловіка
07:52  24 грудня
На Кіровоградщині померла 12-річна дівчинка: матері повідомлено про підозру
24 грудня 2025, 07:26

Атака дронів на Чернігів: є влучання в енергооб'єкт та багатоповерхівку

24 грудня 2025, 07:26
Фото: поліція
Ввечері 23 грудня російські військові вкотре атакували Чернігів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції та ДСНС.

Ворог завдав кількох ударів по критичній інфраструктурі міста. Внаслідок влучань виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники.

В АТ "Чернігівобленерго" повідомили, що внаслідок російського обстрілу пошкоджений важливий енергооб'єкт у Чернігівському районі. Була знеструмлена частину Чернігова. Енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт, щойно дозволить безпекова ситуація.

Атака дронів на Чернігів: є влучання в енергооб'єкт

В іншому районі міста безпілотник влучив у технічний поверх багатоповерхівки. На щастя, загиблих і постраждалих немає, дві людини зазнали гострої реакції на стрес.

Пошкоджена багатоповерхівка, приватні будинки та припарковані поруч автівки.

Атака дронів на Чернігів: є влучання в багатоповерхівку
Атака дронів на Чернігів

На місці події розгорнули Пункт Незламності, де поліцейські приймають заяви про пошкоджене майно.

Нагадаємо, в ніч на 24 грудня російські окупаційні війська здійснили чергову атаку на Запоріжжя, скинувши на місто три авіаційні бомби. Є влучання у житлову забудову, виникли пожежі.

