Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції та ДСНС.

Ворог завдав кількох ударів по критичній інфраструктурі міста. Внаслідок влучань виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники.

В АТ "Чернігівобленерго" повідомили, що внаслідок російського обстрілу пошкоджений важливий енергооб'єкт у Чернігівському районі. Була знеструмлена частину Чернігова. Енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт, щойно дозволить безпекова ситуація.

В іншому районі міста безпілотник влучив у технічний поверх багатоповерхівки. На щастя, загиблих і постраждалих немає, дві людини зазнали гострої реакції на стрес.

Пошкоджена багатоповерхівка, приватні будинки та припарковані поруч автівки.

На місці події розгорнули Пункт Незламності, де поліцейські приймають заяви про пошкоджене майно.

