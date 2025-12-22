17:52  22 грудня
В Укренерго попередили українців про відключення світла 23 грудня
22 грудня
У мережі показали наслідки удару РФ по потягу "Харків-Ужгород"
22 грудня
Завтра в Україні очікується похолодання і сніг
22 грудня 2025, 19:16

На Дніпропетровщині троє поранених після обстрілів FPV-дронами та артилерією

22 грудня 2025, 19:16
Фото: Дніпропетровська ОВА
У Нікопольському районі внаслідок чергової ворожої атаки поранення дістали троє місцевих жителів

Про це повідомляє Дніпропетровська ОВА, передає RegioNews.

Йдеться про 76-річного чоловіка та двох жінок віком 76 і 69 років. За даними медиків, усі постраждалі перебувають у задовільному стані та проходитимуть лікування амбулаторно, без госпіталізації. Їм надано необхідну допомогу.

Під обстріли потрапили одразу кілька громад Нікопольщини. Зокрема, удари зафіксовані у Нікополі, а також на території Марганецької, Покровської та Мирівської громад.

Російські війська застосовували FPV-дрони та ствольну артилерію. Обстріли мали як денний, так і нічний характер, що ускладнило роботу екстрених служб.

Внаслідок атак пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. Постраждали три п'ятиповерхові житлові будинки та п'ять приватних осель, гуртожиток і шість господарських споруд, ще одну будівлю повністю зруйновано.

Також зафіксовані пошкодження легкового автомобіля, газогону та лінії електропередач. За уточненою інформацією, під час нічного артилерійського обстрілу райцентру додатково зазнали руйнувань ще дві багатоповерхівки.

Крім того, протягом дня сили протиповітряної оборони області знищили ворожий безпілотник. Про це повідомили у Повітряному командуванні.

Раніше повідомлялося, вночі 22 грудня російські війська здійснили масовану атаку одразу на кілька районів Дніпропетровщини, застосувавши різні види озброєння. Під удар потрапили Нікопольський і Синельниківський райони, а також Павлоград і Кривий Ріг, де зафіксували пошкодження та пожежі.

19 грудня 2025
07 серпня 2025
