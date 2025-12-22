Фото: Дніпропетровська ОВА

Про це повідомляє Дніпропетровська ОВА, передає RegioNews.

Йдеться про 76-річного чоловіка та двох жінок віком 76 і 69 років. За даними медиків, усі постраждалі перебувають у задовільному стані та проходитимуть лікування амбулаторно, без госпіталізації. Їм надано необхідну допомогу.

Під обстріли потрапили одразу кілька громад Нікопольщини. Зокрема, удари зафіксовані у Нікополі, а також на території Марганецької, Покровської та Мирівської громад.

Російські війська застосовували FPV-дрони та ствольну артилерію. Обстріли мали як денний, так і нічний характер, що ускладнило роботу екстрених служб.

Внаслідок атак пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. Постраждали три п'ятиповерхові житлові будинки та п'ять приватних осель, гуртожиток і шість господарських споруд, ще одну будівлю повністю зруйновано.

Також зафіксовані пошкодження легкового автомобіля, газогону та лінії електропередач. За уточненою інформацією, під час нічного артилерійського обстрілу райцентру додатково зазнали руйнувань ще дві багатоповерхівки.

Крім того, протягом дня сили протиповітряної оборони області знищили ворожий безпілотник. Про це повідомили у Повітряному командуванні.

Раніше повідомлялося, вночі 22 грудня російські війська здійснили масовану атаку одразу на кілька районів Дніпропетровщини, застосувавши різні види озброєння. Під удар потрапили Нікопольський і Синельниківський райони, а також Павлоград і Кривий Ріг, де зафіксували пошкодження та пожежі.