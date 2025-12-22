15:19  22 грудня
22 грудня 2025, 14:54

На Дніпропетровщині десантники допомогли музею врятувати хрест, який простояв 90 років

22 грудня 2025, 14:54
Фото: "Відомо"
20 грудня відбулася подія, що об'єднала істориків та військових навколо збереження національної пам'яті

Про це пише "Відомо", передає RegioNews.

Патронатна служба 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ спільно з Дніпропетровським національним історичним музеєм імені Яворницького провели евакуацію дерев'яного хреста з могили Сергія Білого в селищі Шульгівка. Чоловік помер у 1933 році, ймовірно під час Голодомору.

Про знахідку повідомив студент історичного факультету ДНУ імені Олеся Гончара Кирило Габор, який випадково натрапив на старе кладовище та сфотографував хрест. Фото помітив співробітник музею Юрій Фанигін, який підтвердив автентичність артефакту після виїзду фахівців на місце.

Історія розпочалася з того, що студент істфаку ДНУ Кирило Габор,
збираючи гриби в лісі, натрапив на старе кладовище

За словами Фанигіна, хрест зберігся протягом 90 років завдяки міцній дубовій деревині, залишкам фарби та кованій заклепці. Місцеві мешканці підтвердили, що смерть Сергія Білого ймовірно пов’язана з Голодомором.

Евакуацію хреста організували музейники разом із десантниками 25-ї бригади та ветеранами, а також залучили місцеву владу та обласне управління культури. Консервацію хреста проводили за консультацією реставраторів Національного заповідника "Хортиця".

На могилі встановили новий монумент

На місці старого хреста встановлено новий гранітний монумент, виготовлений за кошти української діаспори у США.

Перед початком робіт військовий капелан відслужив панахиду, після чого старий хрест було обережно вилучено та доставлено до музею для збереження.

Як наголошують організатори, такі акції мають не лише музейне значення, а й важливість для фіксації історичної пам’яті та злочинів проти українського народу, щоби подібні трагедії ніколи не повторилися.

Нагадаємо, нещодавно під Дніпром студенти випадково знайшли унікальний артефакт. Йдеться про кам'яу стелу доби енеоліту-бронзи, якій щонайменше 5 тисяч років.

