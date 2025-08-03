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03 августа 2025, 17:20

Сотни миллионов гривен из бюджета: в каком состоянии укрытия в Днепре

03 августа 2025, 17:20
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Фото из открытых источников
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В Днепре по состоянию на конец июня 800 укрытий разного типа. Журналисты поинтересовались у городских властей, где и в каком состоянии находятся эти защитные сооружения

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

На территории Днепра, по данным Днепровского городского совета, расположены 303 хранилища, 2 противорадиационных укрытия, 3 сооружения двойного назначения, 89 модульных железобетонных защитных сооружений, 424 простейших укрытия.

При этом в 2025 году проверяли защитные сооружения. Отмечается, что 30 из них готовы, 128 – ограниченно готовы, а еще 150 – не готовы. В то же время в течение 2024 года из бюджета выделили более 277 миллионов гривен, в том числе за счет субвенций государственного бюджета на строительство, на реконструкцию и капитальный ремонт ЗСЦЗ на территориях учебных заведений и здравоохранения – более 42 миллионов гривен.

По состоянию на 1 июля из бюджета города на обустройство или создание вышеупомянутых ЗСЦЗ было использовано более 38 миллионов гривен.

Напомним, ранее на Прикарпатье бездомные захватили укрытие. Они стали там жить, а также с угрозами изгоняли местных жителей. Теперь за дело взялись правоохранители.

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