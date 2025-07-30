Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

У Нікополі підлітки вилізли на меморіал загиблим захисникам. Там вони позували для фотографій. У соцмережах місцеві жителі зауважили, що те, що для одних поколінь символ жертовності, для інших просто цікава локація для фото.

"Якщо впізнали своїх дітей чи знайомих поясніть їм, чому не можна залазити на пам'ятники. Розкажіть про пам'ять, повагу, ціну свободи. Давайте без агресії бо кожен з нас був молодим, дурним і помилявся. І ще місту потрібна нормальна муніципальна варта, яка мала б працювати з такою молоддю", - йдеться у дописі.

На фотографії можна побачити, що один з підлітків заліз на монумент заради яскравих світлин.

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині 16-річний хлопець заліз на пам'ятник Герою Небесної Сотні. Правоохоронці встановили його особу та зареєстрували подію в журналі єдиного обліку.