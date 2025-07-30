Фото из открытых источников

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

В Никополе подростки вылезли на мемориал погибшим защитникам. Там они позировали для фотографий. В соцсетях местные жители заметили, что для одних поколений символ жертвенности, для других просто интересная локация для фото.

"Если узнали своих детей или знакомых объясните им, почему нельзя залезать на памятники. Расскажите о памяти, уважении, цене свободы. Давайте без агрессии ведь каждый из нас был молодым, глупым и ошибался. И еще городу нужен нормальный муниципальный караул, который должен был работать с такой молодежью", - говорится в сообщении.

На фотографии можно увидеть, что один из подростков залез на монумент ради ярких фотографий.

Напомним, ранее в Тернопольской области 16-летний парень залез на памятник Герою Небесной Сотни. Правоохранители установили его личность и зарегистрировали событие в журнале единого учета.