12:43  30 июля
В Одессе трех подростков на матрасе унесло в море
09:28  30 июля
На Житомирщине 18-летний парень угнал мусоровоз
08:49  30 июля
Стрельба на Троещине: мужчина ранил прохожего из-за замечаний
UA | RU
UA | RU
30 июля 2025, 23:45

На Днепропетровщине подростки залезли на мемориал погибшим защитникам ради фото

30 июля 2025, 23:45
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Никополе подростки возмутили поведением на территории мемориала "Защитник Украины". В соцсетях местные жители высказались

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

В Никополе подростки вылезли на мемориал погибшим защитникам. Там они позировали для фотографий. В соцсетях местные жители заметили, что для одних поколений символ жертвенности, для других просто интересная локация для фото.

"Если узнали своих детей или знакомых объясните им, почему нельзя залезать на памятники. Расскажите о памяти, уважении, цене свободы. Давайте без агрессии ведь каждый из нас был молодым, глупым и ошибался. И еще городу нужен нормальный муниципальный караул, который должен был работать с такой молодежью", - говорится в сообщении.

На фотографии можно увидеть, что один из подростков залез на монумент ради ярких фотографий.

Напомним, ранее в Тернопольской области 16-летний парень залез на памятник Герою Небесной Сотни. Правоохранители установили его личность и зарегистрировали событие в журнале единого учета.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
подростки памятник Днепр
В Кривом Роге подростки умышленно ломали электросамокаты: видео попало в сеть
30 июля 2025, 20:25
Все новости »
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
21 июля 2025
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Роботизация войны, продемонстрированная 3 ОШБр, может и должна стать будущим как нашей войны, так и войн будущего
В Киеве горела трансформаторная подстанция
31 июля 2025, 01:35
Атака на Киев: в столице пожары и взрывы
31 июля 2025, 00:55
Бойцы ГУР высадились на Тендровской косе и ликвидировали оккупантов
31 июля 2025, 00:35
Киевляне ночуют в метро из-за обстрелов россиян
30 июля 2025, 23:55
Удар по Каменскому: мужчина погибшей беременной женщины рассказал, о каком будущем она мечтала
30 июля 2025, 23:25
В Закарпатье разоблачили мужчину, который зарабатывал на уклонистах
30 июля 2025, 22:55
Коррупция тоже убивает: киевляне вышли под театр Франко с требованиями к депутатам
30 июля 2025, 22:05
Не хуже Януковича: появились кадры роскошной квартиры олигарха Миндича с золотыми унитазами
30 июля 2025, 21:40
Все проходит добровольно и по плану: министр обороны Шмыгаль высказался по поводу мобилизации
30 июля 2025, 20:57
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Все публикации »
Вадим Денисенко
Геннадий Друзенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »