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У мережі люди обговорюють стан укриття дитячої лікарні. Йдеться про один з медичних закладів Кривого Рогу

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

В одній з дитячих лікарень Кривого Рогу стан укриття, м'яко кажучи, лишає бажати кращого. Йдеться про дитячу лікарню №4. У мережі показали кадри, зроблені там.

На відео можна побачити, що стіни, підлога та стеля повністю обшарпані. Те саме стосується стільців, на яких доводиться сидіти під час тривоги.

При цьому у приміщенні, де стоять ліжка, просто неможливо пройти. Хоча це дитяча лікарня, а повітряна тривога може тривати стільки, що дитині знадобиться час на відпочинок.

Користувачі соцмереж стали з іронією говорити про те, що "це ж не бордюрчики та парканчики за шалені гроші з бюджету по місту встановлювати".

Нагадаємо, що нещодавно у Запоріжжі завдяки підтримці Червоного Хреста встановили нові мобільні укриття. Вони призначені для захисту населення від уламків, стрілецької зброї, ударної хвилі, а також від падіння решток снарядів реактивних систем залпового вогню "Град” або "Смерч”.