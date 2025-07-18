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18 июля 2025, 02:20

В сети показали укрытие детской больницы на Днепропетровщине: похоже на фильм ужасов

18 июля 2025, 02:20
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Иллюстративное фото
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В сети люди обсуждают состояние укрытия детской больницы. Речь идет об одном из медицинских учреждений Кривого Рога

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

В одной из детских больниц Кривого Рога состояние укрытия, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Речь идет о детской больнице №4. В сети показали кадры, сделанные за рубежом.

На видео можно увидеть, что стены, пол и потолок полностью обшарпаны. То же касается стульев, на которых приходится сидеть во время тревоги.

При этом в помещении, где стоят кровати, просто невозможно пройти. Хотя это детская больница, а воздушная тревога может занять столько, что ребенку понадобится время на отдых.

Пользователи соцсетей стали с иронией говорить о том, что "это ведь не бордюрчики и заборчики за сумасшедшие деньги из бюджета по городу устанавливать".

Напомним, что недавно в Запорожье благодаря поддержке Красного Креста установили новые мобильные укрытия. Они предназначены для защиты населения от обломков, стрелкового оружия, ударной волны, а также падения останков снарядов реактивных систем залпового огня "Град" или "Смерч".

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соцсети Кривой Рог укрытия
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