На Чернігівщині засудили шахрая за фейкові збори на "лікування дитини" і "допомогу ЗСУ"

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Суд виніс вирок 26-річному мешканцю Новгород-Сіверського району, який створював фейкові профілі в соцмережах для збирання пожертв небайдужих громадян під вигаданими приводами

Про це повідомляє пресслужба поліції, інформує RegioNews.

Поліція торік отримала низку повідомлень громадян про можливі шахрайські дії з боку осіб, яка у соцмережі під іменами "Сніжана" та "Віталій" організували підозрілі збирання благодійних пожертв. Жінка скаржилася на скрутне матеріальне становище та просила гроші на лікування своєї маленької дочки, а чоловік представлявся військовим та збирав кошти на військову амуніцію, спорядження та на автівку для своїх побратимів.

Пильні заявники запідозрили, що обидва прохачі є шахраями. Зокрема, документи, які нібито підтверджують хворобу дитини, виглядали несправжніми. А "військовий" не оприлюднив жодних звітів про витрату зібраних коштів за призначенням.

Правоохоронці встановили, що власником обох фейкових профілів у соцмережах насправді є 26-річний мешканець одного з сіл Новгород-Сіверського району.

У такий спосіб зловмисник встиг ошукати щонайменше 10 громадян з різних областей України, які різними сумами перераховували гроші шахраю. Серед постраждалих – мати полеглого воїна, яка перерахувала шахраю кошти нібито на купівлю необхідного спорядження для військових.

Наразі суд визнав фігуранта винним у шахрайстві в особливо великих розмірах. Йому призначили 6 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили групу шахраїв із Черкащини, які видавали себе за військових та привласнили 2,5 млн грн донатів на ЗСУ.