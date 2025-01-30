06:58  30 січня
В Україну незаконно завезли Rolls-Royce 1976 року випуску
09:38  30 січня
У Києві діти гралися у "ТЦК" і ледь не зламали носа
07:29  30 січня
З Костянтинівки евакуювали всіх дітей, – ОВА
UA | RU
UA | RU
30 січня 2025, 19:08

Окупанти атакували Дніпропетровщину: пошкоджені будинки, підприємства, газогін та ЛЕП

30 січня 2025, 19:08
Читайте также на русском языке
фото: ОВА
Читайте также
на русском языке

Протягом дня російські війська атакували Нікопольщину дронами-камікадзе, декілька разів вдарили з артилерії

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Ворожа зброя працювала по Нікополю, Мирівській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах.

Постраждав 37-річний чоловік, йому надали допомогу на місці.

В районі є пошкодження на території промислового та сільськогосподарського підприємств. Понівечені шість приватних будинків, три господарські споруди, гараж, авто. Зачепило декілька ліній електропередач і газогін.

На Синельниківщині внаслідок атаки потрощені сім приватних осель та електромережі. Поранених і загиблих немає.

Усі фото – Нікопольщина.

Нагадаємо, 30 січня росіяни вдарили по Краматорську на Донеччині. Попередньо – з РСЗВ "Торнадо-С". Постраждали 13 людей.

Нікопольщина війна обстріли пошкодження
29 січня 2025
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Затримання кількох старших та вищих офіцерів ЗСУ одразу стало резонансною політичною подією. За ним стоять реальні проблеми в армії, про які давно говориться у публічному просторі. Тим не менш, воно в...
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
21 січня 2025
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв колонізувати Марс, створити збройні сили, яких досі ніхто не бачив, зупинити всі війни і жодного слова не сказав про Україну. Але в ...
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
На Київщині адвокат "зливав" клієнтам дані держреєстру судових рішень
30 січня 2025, 19:39
На Рівненщині затримали чоловіка, який вкрав квіти з могили військового
30 січня 2025, 19:22
У Києві горіла газова труба у багатоповерхівці
30 січня 2025, 19:04
На Харківщині чоловік побив пенсіонерку та пограбував її
30 січня 2025, 18:58
Литва передала Україні ПЗРК для посилення ППО
30 січня 2025, 18:57
У центрі Львова працівники ТЦК затримали депутата міськради
30 січня 2025, 18:47
Удар по багатоповерхівці в Сумах: серед поранених 8-річна дівчинка, з-під завалів дістали тіло її матері
30 січня 2025, 18:42
На станції Хрещатик чоловік наставив зброю на правоохоронців
30 січня 2025, 18:31
Міноборони змінило порядок оформлення УБД
30 січня 2025, 18:29
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Роман Істомін
Юрій Чевордов
Всі блоги »