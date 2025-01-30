Окупанти атакували Дніпропетровщину: пошкоджені будинки, підприємства, газогін та ЛЕП
Протягом дня російські війська атакували Нікопольщину дронами-камікадзе, декілька разів вдарили з артилерії
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
Ворожа зброя працювала по Нікополю, Мирівській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах.
Постраждав 37-річний чоловік, йому надали допомогу на місці.
В районі є пошкодження на території промислового та сільськогосподарського підприємств. Понівечені шість приватних будинків, три господарські споруди, гараж, авто. Зачепило декілька ліній електропередач і газогін.
На Синельниківщині внаслідок атаки потрощені сім приватних осель та електромережі. Поранених і загиблих немає.
Усі фото – Нікопольщина.
Нагадаємо, 30 січня росіяни вдарили по Краматорську на Донеччині. Попередньо – з РСЗВ "Торнадо-С". Постраждали 13 людей.