Оккупанты атаковали Днепропетровщину: повреждены дома, предприятия, газопровод и ЛЭП
В течение дня российские войска атаковали Никопольщину дронами-камикадзе, несколько раз ударили из артиллерии
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
Вражеское оружие работало по Никополю, Мировской, Марганецкой и Красногригоревской громадам.
Пострадал 37-летний мужчина, ему оказали помощь на месте.
В районе есть повреждения на территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Побиты шесть частных домов, три хозяйственных постройки, гараж, авто. Задело несколько линий электропередач и газопровод.
На Синельниковщине в результате атаки разбиты семь частных домов и электросети. Раненых и погибших нет.
Все фото – Никопольщина.
Напомним, 30 января россияне ударили по Краматорску в Донецкой области. Предварительно – с РСЗО "Торнадо-С". Пострадали 13 человек.