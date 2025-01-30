фото: ОВА

В течение дня российские войска атаковали Никопольщину дронами-камикадзе, несколько раз ударили из артиллерии

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Вражеское оружие работало по Никополю, Мировской, Марганецкой и Красногригоревской громадам.

Пострадал 37-летний мужчина, ему оказали помощь на месте.

В районе есть повреждения на территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Побиты шесть частных домов, три хозяйственных постройки, гараж, авто. Задело несколько линий электропередач и газопровод.

На Синельниковщине в результате атаки разбиты семь частных домов и электросети. Раненых и погибших нет.

Все фото – Никопольщина.

Напомним, 30 января россияне ударили по Краматорску в Донецкой области. Предварительно – с РСЗО "Торнадо-С". Пострадали 13 человек.