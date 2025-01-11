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Ввечері та вночі на Дніпропетровщині працювала ППО. Оборонці неба знищили 7 безпілотників

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

У Самарівському районі внаслідок ворожої атаки понівечені три приватні будинки та легковик. Зайнялася господарська споруда – пожежу загасили.

Через сильний стрес меддопомога знадобилася трьом людям – 10-річному хлопчику і жінкам 30 та 88 років. Її лікарі надали на місці.

Продовжували росіяни атакувати й Нікопольшину. Застосовували РСЗВ "Град", важку артилерію та дрони-камікадзе.

Під ударом були Нікополь, Мирівська, Марганецька і Покровська громади. Постраждав 40-річний чоловік – він лікуватиметься амбулаторно.

Пошкоджені інфраструктура, промислове підприємство, приватний будинок, вантажівка, лінія електропередач. Виникла пожежа, її приборкали рятувальники.

Нагадаємо, російські війська у п'ятницю, 10 січня, атакували Запоріжжя "шахедами". Постраждали дві людини.

На Київщині внаслідок атаки ворожих дронів пошкоджені будинки та господарські приміщення.