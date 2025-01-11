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Вечером и ночью на Днепропетровщине работала ПВО. Защитники неба уничтожили 7 беспилотников

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

В Самаровском районе в результате вражеской атаки повреждены три частных дома и легковушка. Загорелась хозяйственная постройка – пожар потушили.

Из-за сильного стресса медпомощь понадобилась трем людям – 10-летнему мальчику и женщинам 30 и 88 лет. Ее врачи предоставили на месте.

Продолжали россияне атаковать и Никопольшину. Применяли РСЗО "Град", тяжелую артиллерию и дроны-камикадзе.

Под ударом были Никополь, Мировская, Марганецкая и Покровская громады. Пострадал 40-летний мужчина – он будет лечиться амбулаторно.

Повреждена инфраструктура, промышленное предприятие, частный дом, грузовик, линия электропередач. Возник пожар, его потушили спасатели.

Напомним, российские войска в пятницу, 10 января, атаковали Запорожье "шахедами". Пострадали два человека.

В Киевской области в результате атаки вражеских дронов повреждены дома и хозяйственные постройки.