Окупанти за день майже 30 разів обстріляли Нікопольщину: наслідки
Впродовж 18 грудня майже 30 разів російські військові били по Нікопольщині Дніпропетровської області
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
"Гучно було в самому Нікополі, Марганецькій, Мирівській, Червоногригорівській і Покровській громадах. Ворог цілив з важкої артилерії, застосовував БпЛА", – йдеться у повідомленні.
Внаслідок обстрілів пошкоджені п'ятиповерхівка, два приватні будинки, господарська споруда.
На щастя, люди не постраждали.
Нагадаємо, впродовж ночі 18 грудня російські війська запустили по території України 81 безпілотник. Сили оборони збили 51 російський безпілотник.
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