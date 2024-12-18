Оккупанты за день почти 30 раз обстреляли Никопольщину: последствия
В течение 18 декабря почти 30 раз российские военные били по Никопольщине Днепропетровской области
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
"Громко было в самом Никополе, Марганецкой, Мировской, Красногригоревской и Покровской громадаї. Враг бил из тяжелой артиллерии, применял БпЛА", – говорится в сообщении.
В результате обстрелов повреждены пятиэтажка, два частных дома, хозяйственная постройка.
К счастью, люди не пострадали.
Напомним, в течение ночи 18 декабря российские войска запустили по территории Украины 81 беспилотник. Силы обороны сбили 51 русский беспилотник.
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