Окупанти атакували авто рятувальників на Дніпропетровщині
В середу, 27 листопада, російські війська скинули боєприпас із дрона на автомобіль рятувальників у Дніпропетровській області
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
"Сьогодні вдень під час обстеження території після ворожого обстрілу в одному із сіл Нікопольського району російські війська завдали прицільного удару по рятувальниках", – йдеться у повідомленні.
Внаслідок скидання боєприпасу з дрона пошкоджений службовий автомобіль ДСНС. На щастя, постраждалих серед надзвичайників немає.
Нагадаємо, 27 листопада росіяни обстріляли автомобіль із хлібом, який прямував до прифронтових сіл на Запоріжжі. Згодом окупанти знову атакували дроном цивільний автомобіль в області. Є поранені.
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