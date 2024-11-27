Оккупанты били по Никопольщине из разного вооружения: фото последствий
В течение 27 ноября российские военные 14 раз атаковали Никопольщину на Днепропетровщине
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
По населенным пунктам оккупанты целили дронами-камикадзе, сбрасывали боеприпасы из БпЛА. Также по району били тяжелой артиллерией
Больше всего досталось Марганецкой громаде. Там повреждены два частных дома и столько же машин. Побит и служебный автомобиль чрезвычайников.
Громко было и в Никополе, Мировской и Покровской громадах. Обследование этих территорий продолжается, поэтому последствия уточняются.
К счастью, повсюду обошлось без пострадавших.
Напомним, 27 ноября россияне сбросили боеприпас с дрона на авто спасателей в Днепропетровской области. К счастью, обошлось без пострадавших.