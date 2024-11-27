Оккупанты атаковали авто спасателей на Днепропетровщине
В среду, 27 ноября, российские войска сбросили боеприпас с дрона на автомобиль спасателей в Днепропетровской области
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
"Сегодня днем во время обследования территории после вражеского обстрела в одном из сел Никопольского района российские войска нанесли прицельный удар по спасателям", – говорится в сообщении.
В результате сброса боеприпаса с дрона поврежден служебный автомобиль ГСЧС. К счастью, пострадавших среди чрезвычайников нет.
Напомним, 27 ноября россияне обстреляли автомобиль с хлебом, который направлялся в прифронтовые деревни в Запорожской области. Впоследствии оккупанты снова атаковали дроном гражданский автомобиль в регионе. Есть раненые.
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