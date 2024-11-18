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18 листопада 2024, 12:38

На Дніпропетровщині згоріла конеферма: загинули понад 140 тварин

18 листопада 2024, 12:38
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фото: ДСНС
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Пожежа сталася вночі 18 листопада в селищі Єлизаветівка Петриківської громади Дніпровського району

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС.

На вулиці Соборна горіла конеферма. Вогонь охопив дерев’яні конструкції даху господарчих споруд та загони для тварин. Загальна площа пожежі склала 700 кв.м.

Внаслідок пожежі загинули понад 140 одиниць різних свійських тварин.

Рятувальники ліквідували пожежу. На місці працював 21 вогнеборець, були залучені 4 одиниці спецтехніки.

Нагадаємо, 13 листопада на Рівненщині сталася пожежа на деревообробному підприємстві. Причина займання та збитки встановлюються.

Дніпропетровська область пожежа рятувальники тварини конеферма
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