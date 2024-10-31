В Днепропетровской области разоблачили подпольный цех по производству сигарет
На Днепропетровщине правоохранители ликвидировали деятельность подпольного табачного цеха, производившего ежемесячно 60 тысяч пачек сигарет
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции.
Цех обнаружили в городе Каменское в нежилом помещении. Сырье и компоненты для нелегального производства участники преступной организации получали по почте.
Продукцию, изготовленную подпольной фабрикой, продавали под видом иностранного производителя через розничную сеть в трех областях Украины - Днепропетровской, Харьковской и Киевской.
Во время обысков изъяли оборудование для изготовления сигарет, около 34 тысяч пачек сигарет, 500 кг табака и производственное оборудование. Общая стоимость изъятого более 10 млн. грн.
Организатору и пяти участникам преступной группы сообщено о подозрении. Им грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Виннице разоблачили подпольное производство алкоголя и торговлю контрафактными сигаретами.