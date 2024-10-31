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31 октября 2024, 11:54

В Днепропетровской области разоблачили подпольный цех по производству сигарет

31 октября 2024, 11:54
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фото: полиция
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На Днепропетровщине правоохранители ликвидировали деятельность подпольного табачного цеха, производившего ежемесячно 60 тысяч пачек сигарет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции.

Цех обнаружили в городе Каменское в нежилом помещении. Сырье и компоненты для нелегального производства участники преступной организации получали по почте.

Продукцию, изготовленную подпольной фабрикой, продавали под видом иностранного производителя через розничную сеть в трех областях Украины - Днепропетровской, Харьковской и Киевской.

Во время обысков изъяли оборудование для изготовления сигарет, около 34 тысяч пачек сигарет, 500 кг табака и производственное оборудование. Общая стоимость изъятого более 10 млн. грн.

Организатору и пяти участникам преступной группы сообщено о подозрении. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Виннице разоблачили подпольное производство алкоголя и торговлю контрафактными сигаретами.

Днепропетровская область сигареты табак подпольный цех контрафакт
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