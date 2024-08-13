В озері у Дніпрі втопився чоловік

фото: ДСНС України у Дніпропетровській області

Трагічна подія на воді трапилась сьогодні зранку, 13 серпня, в Амур-Нижньодніпровському районі міста Дніпро

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Дніпропетровській області.

Виявилося, що перехожі помітили на поверхні озера Куряче тіло людини без ознак життя. Рятувальники виявили тіло чоловіка на відстані 10 метрів від берега.

"За допомогою водолазно-рятувального спорядження надзвичайники доправили до берега тіло потопельника та передали представникам поліції", — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці з'ясовують обставини трагедії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ставку в селищі Романів Житомирського району рятувальники виявили тіло людини.