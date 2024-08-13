У ставку на Житомирщині виявили тіло людини

ілюстративне фото: ДСНС України

Трагедія сталася в неділю, 11 серпня, в селищі Романів Житомирського району. Загиблим виявився 41-річний чоловік

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Житомирській області, передає RegioNews.

За словами очевидців, троє чоловіків відпочивали на місцевому ставку. Один із них пішов купатися і раптово зник. Перехожі та рятувальники намагалися знайти його.

"За півтори години в 6-ти метрах від берега знайшли тіло 41-річного чоловіка", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з початку купального сезону це вже 19 жертва на водоймах Житомирської області.

Нагадаємо, на водоймах Вінниччини 11 та 12 серпня втопилися дві людини.

Також повідомлялося, щов ніч на 12 серпня в селі Дмитрівка Кропивницького району Кіровоградської області у ставку потонув чоловік.