У Дніпрі п'яна водійка на "Жигулях" протаранила три припарковані авто

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Жителька міста Дніпро, перебуваючи під впливом алкоголю, в'їхала на "Жигулях" в три машини на стоянці

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Дніпро Оперативний".

Подія сталася на ж/м Фрунзенський.

За словами очевидців, водійці "допомагали" ще троє або четверо нетверезих чоловіків. Після аварії один з чоловіків втік з місця події.

"Жінка, яка сиділа за кермом, намагалася перекласти відповідальність за скоєне на втікача, стверджуючи, що саме він керував транспортним засобом", - йдеться у повідомленні.

На місці події працює поліція, триває розслідування обставин ДТП.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на трасі в Дніпропетровській області горіла вантажівка.