Ракетний удар по Кривого Рогу: росіяни атакували продовольчий склад, є постраждалі

фото: Сергій Лисак

Сьогодні пообіді, 21 червня, окупаційна армія РФ завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Загарбники обстріляли місцевий продовольчий склад. Під час атаки постраждали двоє людей. Крім того, люди постраждали внаслідок обстрілів Нікопольщини

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Удар по Кривого Рогу

"Пожежу, що виникла на місці "прильоту" загасили. За уточненою інформацією, постраждали два чоловіки 60 і 22 років. Їхній стан задовільний. Отримали допомогу на місці", — йдеться в повідомленні начальника Дніпропетровської ОВА.

Обстріли Нікопольщини

Сергій Лисак зазначив, що на Нікопольщину російські війська за день здійснили 15 атак. Більш ніж півдесятка разів росіяни гатили з важкої артилерії, вдарили вісьмома дронами-камікадзе, скинули боєприпас з БпЛА. Гучно було у Нікополі, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах.

"Поранена 71-річна жінка. Оговтуватиметься вдома. Під удар агресора потрапила інфраструктура, зокрема, й житлова. Понівечені 12 приватних осель, стільки ж господарських споруд. Пошкоджені гараж, легкові автівки, два газогони, лінії електропередач”, — додав Сергій Лисак.

Нагадаємо, вдень 21 червня російські окупанти завдали удару по Кривому Рогу. Загарбники поцілили по інфраструктурі міста. Внаслідок атаки почалася пожежа.