Всіх 113 шахтарів підняли на поверхню, — Вілкул

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Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, пише RegioNews.

"Всі 113 шахтарів на поверхні. Дякую гірничорятувальникам, ДСНС, керівництву та трудовим колективам КЖРК та Арселору", - повідомив Вілкул.

Нагадаємо, 2 лютого російська армія атакувала Криворізький район безпілотниками. Три шахеди збили оборонці з ПвК "Схід". Але є і влучання БпЛА. Це призвело до знеструмлення більш ніж 40 тис. абонентів. Зокрема, двох шахт. Під землею залишилися понад 100 робітників.