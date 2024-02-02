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02 лютого 2024, 08:26

У Кривому Розі "шахед" влучив у підстанцію: понад 100 шахтарів залишилися під землею

02 лютого 2024, 08:26
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Фото: pixabay.com
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Понад 100 шахтарів залишилися під землею внаслідок влучання ворожого БпЛА у Криворізькому районі. Частину заблокованих робітників вже підняли на поверхню

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, пише RegioNews.

"Вночі російська армія атакувала Криворізький район безпілотниками. Три шахеди збили оборонці з ПвК "Схід". Але є і влучання БпЛА. Це призвело до знеструмлення більш ніж 40 тис. абонентів. Зокрема, двох шахт. Під землею залишилися понад 100 робітників. Частину з них вже підняли на поверхню", - йдеться в повідомленні.

За інформацією голова Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, ворог завдав удару по критичній інфраструктурі нашого міста.

"Внаслідок ворожої атаки без електрики залишилося близько 100 тисяч абонентів Саксаганського, Довгинцівського та Покровського районів міста, у тому числі – частина лікарень, садків та шкіл міста, лінія швидкісного трамвая, міського трамвая та тролейбус", - йдеться в повідомленні.

На двох шахтах було заблоковано 113 шахтарів, організовано рятувальну операцію, на цей час в одній шахті залишилося 19 шахтарів. Роботи щодо відновлення подачі електроенергії продовжуються.

"Станом на 07.00 вдалося відновити подачу електрики 60 тисячам абонентів, усі лікарні – з електроенергією. Відновив роботу тролейбус та міський трамвай. Швидкісний поки що не працює. Котельня "Теплоцентралі" №2 також знеструмлена (район вул. В. Великого, "Вечірній", "Східні" та Дніпрошосе)", - додав Вілкул.

Нагадаємо, вночі, 2 лютого, росіяни атакували територію України дронами-камікадзе типу "Шахед" із кількох напрямків. Повітряну тривогу було оголошено в Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській та Харківській областях.

шахтарі електрика шахта Олександр Вілкул Кривий Ріг



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