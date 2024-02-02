Декілька хвиль дронів-камікадзе атакували Україну вночі: де лунали вибухи

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Вночі, 2 лютого, росіяни атакували територію України дронами-камікадзе типу "Шахед" із кількох напрямків. Повітряну тривогу було оголошено в Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській та Харківській областях

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши 25 дронів типу "Shahed-136/131", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що в ході бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони України 11 ворожих дронів було знищено.

Зокрема, сили ППО збили у небі Дніпропетровської області знищили три ворожі "Шахеди".

За інформацією голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича, ППО працювала в обласному центрі та Кропивницькому районі.

"Попередньо - без постраждалих", - зазначив голова ОВА.

У Кривому Розі внаслідок атаки безпілотників вимкнулися електрика та водопровід.

Також про вибухи та стрільба ППО лунала в районі міста Кам'янське поблизу Дніпра.

Зазначається, що Повітряні сили України писали щонайменше про шість груп "шахедів", усі вони летіли з південного напрямку.

Нагадаємо, раніше українські бійці спецпідрозділу "Ахіллес" показали відео знищення позицій росіян неподалік від Бахмута за допомогою дронів.